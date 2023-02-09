Остин и Милли готовятся вылететь в Европу на встречу "Рамштайн", - Пентагон

Высшее военное руководство Соединенных Штатов готовится вылететь на очередную встречу в формате "Рамштайн", которая состоится 14 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.
"Министр обороны Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Милли планируют отправиться в Брюссель на следующей неделе, чтобы возглавить девятое заседание Контактной группы по обороне Украины", - отметил генерал.
Райдер указал, что в столице Бельгии также состоится встреча глав оборонных ведомств стран НАТО.
Кроме этого, представитель Пентагона рассказал о переговорах Остина с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам генерала, главная тема обсуждений - "оборонное взаимодействие в рамках НАТО и усилия в области безопасности в ответ на продолжение войны РФ против Украины".
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал на следующем "Рамштайне" обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.
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