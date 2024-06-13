Остин рассказал, как разрешения на удары по РФ повлияли на ситуацию в Харьковской области

Продвижение российских оккупантов на севере Харьковской области замедлилось после того, как часть союзников Украины разрешила наносить удары по территории России.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я вижу замедление продвижения россиян и стабилизацию этого участка фронта", - подчеркнул Остин.
Он также напомнил, что еще пару недель назад были опасения из-за возможности значительного прорыва российских оккупантов.
"Я не думаю, что мы увидим это в будущем", - добавил глава Пентагона.
Остин отметил, что украинские военные “с пользой” используют переданное западными партнерами оружие.
"Украинцы сделали многое для укрепления своих оборонительных позиций и хорошо используют оружие и боеприпасы, которые им предоставили. И все это будет продолжать поступать. Так что, на мой взгляд, со временем они станут сильнее", - рассказал он.
Напомним, в начале мая российские оккупанты возобновили наступление с севера на Харьковскую область. С тех пор украинские защитники дают врагу отпор на этом участке фронта.
По состоянию на сейчас россияне, в частности, контролируют меньшую часть Волчанска. Также они регулярно применяют управляемые авиационные бомбы для ударов по населенным пунктам Харьковской области.
Как подчеркивал президент Владимир Зеленский, россиянам не удалось достичь своих целей в Харьковской области. При этом он анонсировал усиление направления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.