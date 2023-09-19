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Остин назвал цели ударов России по портам, пообещав современную ПВО для Украины

Украина, Вторник 19 сентября 2023 11:58
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Остин назвал цели ударов России по портам, пообещав современную ПВО для Украины Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты наносят удары по украинским портам для того, чтобы обезвредить зерновую промышленность. Поэтому Украина требует еще больше систем ПВО и оборудования для перехвата враждебных целей для их защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна".

"Россия стремится охватить территории, которые фактически находятся за пределами линии столкновения", - уверен он.

По данным Остина, российские войска уничтожили более 80 тысяч тонн зерна, а это сотни тысяч человек, которые испытали влияние этой катастрофы.

"Поэтому Россия сейчас обостряет гуманитарный и продовольственный кризис по всему миру. Мы знаем, что Украине были предоставлены самые современные комплексы Patriot, NASAMS и другие, которые будут продолжать защищать объекты критической инфраструктуры Украины, включая энергосистемы и инфраструктуру, которая необходима для воплощения зерновой соглашения", - добавил министр обороны США.

Он также отметил, что США хотят мобилизовать усилия для предоставления Украине систем ПВО и оборудования для перехвата - то, в чем Украина сейчас нуждается.

"Мы также будем работать в направлении, чтобы Украине было предоставлено должное количество амуниции и боеприпасов. Мы будем работать над тем, чтобы Украина имела возможность сдерживать дальнейшую агрессию", - отметил глава Минобороны США.

Как сообщалось ранее Остин заявил, что союзники Украины создали новую коалицию в поддержку Украины. Цель объединения - передача нашим защитникам танков Leopard, а также проведение обучения пилотов на истребителях F-16.

Детальнее о встрече в рамках "Рамштайн-15" - читайте в материале РБК-Украина.

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