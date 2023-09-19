Остин назвал цели ударов России по портам, пообещав современную ПВО для Украины
Оккупанты наносят удары по украинским портам для того, чтобы обезвредить зерновую промышленность. Поэтому Украина требует еще больше систем ПВО и оборудования для перехвата враждебных целей для их защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны США Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна".
"Россия стремится охватить территории, которые фактически находятся за пределами линии столкновения", - уверен он.
По данным Остина, российские войска уничтожили более 80 тысяч тонн зерна, а это сотни тысяч человек, которые испытали влияние этой катастрофы.
"Поэтому Россия сейчас обостряет гуманитарный и продовольственный кризис по всему миру. Мы знаем, что Украине были предоставлены самые современные комплексы Patriot, NASAMS и другие, которые будут продолжать защищать объекты критической инфраструктуры Украины, включая энергосистемы и инфраструктуру, которая необходима для воплощения зерновой соглашения", - добавил министр обороны США.
Он также отметил, что США хотят мобилизовать усилия для предоставления Украине систем ПВО и оборудования для перехвата - то, в чем Украина сейчас нуждается.
"Мы также будем работать в направлении, чтобы Украине было предоставлено должное количество амуниции и боеприпасов. Мы будем работать над тем, чтобы Украина имела возможность сдерживать дальнейшую агрессию", - отметил глава Минобороны США.
Как сообщалось ранее Остин заявил, что союзники Украины создали новую коалицию в поддержку Украины. Цель объединения - передача нашим защитникам танков Leopard, а также проведение обучения пилотов на истребителях F-16.
Детальнее о встрече в рамках "Рамштайн-15" - читайте в материале РБК-Украина.
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