Остин и Писториус обсудили поддержку Украины и встречу "Рамштайн" в январе

"Ллойд Остин провел сегодня телефонный разговор со своим немецким коллегой... Борисом Писториусом, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и предстоящую Контактную группу по оборону Украины, запланированную на январь", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер добавил, что министр Остин выразил признательность за руководство министра Писториуса и существенную помощь Германии в сфере безопасности Украины, которая продолжается.

Райдер уточнил, что звонок состоялся утром, до событий в Магдебурге. Речь идет о немецком городе, где вчера автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке, в результате чего было много пострадавших.

"Наши сердца с народом Германии в связи с этой трагедией", - резюмировал пресс-секретарь Пентагона.