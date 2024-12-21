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Остин и Писториус обсудили поддержку Украины и встречу "Рамштайн" в январе

Фото: Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 20 декабря, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом. Стороны обсудили поддержку Украины и предстоящую встречу в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

"Ллойд Остин провел сегодня телефонный разговор со своим немецким коллегой... Борисом Писториусом, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и предстоящую Контактную группу по оборону Украины, запланированную на январь", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер добавил, что министр Остин выразил признательность за руководство министра Писториуса и существенную помощь Германии в сфере безопасности Украины, которая продолжается.

Райдер уточнил, что звонок состоялся утром, до событий в Магдебурге. Речь идет о немецком городе, где вчера автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке, в результате чего было много пострадавших.

"Наши сердца с народом Германии в связи с этой трагедией", - резюмировал пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, на днях министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что следующая встреча "Рамштайн" состоится в январе 2025 года. На ней будут обсуждаться дальнейшие шаги для усиления безопасности Украины.

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