Залишили минуле позаду. Штайнмайер подзвонив Зеленському

"Сторони домовилися залишити минуле позаду і зосередитися на майбутній співпраці", - цитує німецьке видання прессекретаря президента України.

Відзначається, що в ході бесіди президент Німеччини висловив солідарність Україні в протистоянні з російською агресією. У канцелярії Штайнмаєра виданню заявили, що за підсумками розмови лідери домовилися залишатися в тісному контакті.

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Сьогоднішню телефонну розмову Зеленського та Штайнмаєра підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він пообіцяв згодом розкрити деталі бесіди, додавши, що Німеччина залишається сильним союзником України.

"Можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України є марною", - уточнив він.