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Залишили минуле позаду. Штайнмайер подзвонив Зеленському

Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенту України Володимиру Зеленському сьогодні зателефонував його німецький колега Франк-Вальтер Штайнмаєр. Лідери розмовляли близько чверті години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Сторони домовилися залишити минуле позаду і зосередитися на майбутній співпраці", - цитує німецьке видання прессекретаря президента України.

Відзначається, що в ході бесіди президент Німеччини висловив солідарність Україні в протистоянні з російською агресією. У канцелярії Штайнмаєра виданню заявили, що за підсумками розмови лідери домовилися залишатися в тісному контакті.

Оновлено

Сьогоднішню телефонну розмову Зеленського та Штайнмаєра підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він пообіцяв згодом розкрити деталі бесіди, додавши, що Німеччина залишається сильним союзником України.

"Можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України є марною", - уточнив він.

Нагадаємо, напередодні Штайнмаєр підтвердив готовність до розмови Зеленським.

Зазначимо, раніше у Німеччині розгорівся скандал після відмови України прийняти Штайнмаєра. Берлін зажадав від Києва вибачень.

Як повідомляло РБК-Україна, посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував німецького канцлера Олафа Шольца за непряму відмову їхати до Києва.

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Володимир ЗеленськийГерманияШтайнмаєрВійна в Україні