Зупинки, метро і парки: через локдаун в Києві посилили патрулі

Через посилення локдауна в Києві на вулиці міста вийшли посилені патрулі поліції і Національної гвардії. Вони перевіряють наявність спеціальних пропусків на транспорт, а також патрулюють парки та громадські місця.

Про це йдеться в повідомленні на сайті управління Національної поліції у Києві.

Повідомляється, що поліція у складі мобільних груп спільно з Муніципальною вартою і військовими Національної гвардії проводить профілактичну роботу на предмет дотримання карантинних заходів і перевіряє спеціальні перепустки на проїзд у громадському транспорті

"Столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках в громадський транспорт і метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, щоб транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.

Також вони патрулюють парки та інші громадські місця, де можливе скупчення громадян. Та через гучномовці звертаються до перехожих з вимогою виконувати карантинні заходи.