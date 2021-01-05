Для зупинки імпорту струму з Білорусі потрібні зміни до закону, - "Укренерго"

Фото: "Укренерго" (УНІАН)

НЕК "Укренерго" не зможе обмежити доступ трейдерам до міждержавних мереж для імпорту електроенергії з Білорусі та Росії без відповідних змін законодавства.

Про це йдеться в заяві компанії у відповідь на критику закупівлі Україною електроенергії з Білоруської АЕС.

"Законних підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує. Зважаючи на викладене та відповідно до вимог ЗУ "Про ринок електричної енергії", НЕК "Укренерго" відновило аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році", - йдеться у повідомленні держкомпанії.

В компанії пояснили, що відповідно до перехідних положень закону "Про ринок електроенергії", обмежувати доступи до міждержавних перетинів для імпорті з російсько-білоруської енергосистеми можна було лише до 31 грудня 2020 року.

За даними НЕК "Укренерго", імпорт з Білорусі розпочався 3 січня з 01:00 в обсязі 3,45-3,96 млн кВт годин щодоби.

Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії - "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку. Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.