RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Зупиніть Лукашенка": батьки Протасевича попросили Меркель про допомогу

Автор: РБК-Україна

Батьки білоруського опозиціонера Романа Протасевича звернулися до канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вони просять допомогти звільнити сина і зупинити Олександра Лукашенка.

Про це батьки сказали в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Батько Протасевича розповів, що листи від батьків Роману не доставляють. Крім того, у них навіть немає можливості вільно поговорити по телефону з адвокатом сина.

"Замість цього держава вже опублікувала два відео, в яких він робить вимушені свідчення. Ви можете побачити явні сліди тортур: у нього кривий ніс. Напевно, зламаний. У нього синці на шиї. Експерт сказав нам, що це були сліди удушення", - стверджує батько.

Також мати Протасевича звернулася за допомогою до Меркель.

"Ми дуже просимо вас допомогти нам вивести всіх невинних людей з в'язниць. Їм терміново потрібна допомога, тому що вони щодня піддаються садизму і насильству. Будь ласка, зупиніть Лукашенко! Кожен додатковий день, ні, кожна додаткова година, коштує невинним їх життів", - сказала мати опозиціонера.

23 травня в Білорусі примусово посадили літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, раніше Протасевич в інтерв'ю заявив, що визнає провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів. Західні чиновники зазначають, що зізнання були зроблені під тортурами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Роман Протасевич