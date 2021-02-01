Як зупинити агресію РФ не знає на сто відсотків ніхто, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський вважає, що ніхто не знає на 100 відсотків як зупинити російську агресію. Проте об'єднання з Євросоюзом і НАТО - є кроками до цього.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю програмі Axios, передає Офіс президента.

Президент зазначив, що такі ситуації як в Україні відбуваються і в інших країнах.

"Ми маємо з вами приклад в Грузії, Азербайджані, Нагірному Карабасі... І в Україні, в Молдові. Кейси - вони всі різні, але десь дуже схожі. Тому сказати стовідсотково, що хтось знає, як це зробити - ні, на 100% - ні. Але є певні кроки", - заявив Зеленський.

Він додав, що не просто так каже про союз з ЄС і НАТО.

"Питання ж не в юридичному оформленні: ти в одному союзі або в іншому, ти в НАТО чи не в НАТО. Немає. Це об'єднання людей, які починають усім світом тиснути на того чоловіка або політику тих людей, які не поважають світовий закон, світовий порядок, міжнародні кордони", - вважає Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що членство в НАТО могло дозволити завершити конфлікт на Донбасі.

Також президент України вважає, зрадою невиконання Будапештського меморандуму.