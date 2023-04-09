За последнюю неделю на лечение в Европу было эвакуировано почти 30 украинцев

В течение последней недели на лечение в пять стран Европы были эвакуированы 29 граждан Украины. Это пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.

Как рассказали в Минздраве, украинцы были эвакуированы на лечение в медучреждения Дании, Финляндии, Австрии, Германии и Нидерландов. Всего с начала полномасштабного российского вторжения на лечение за границу было эвакуировано более 2900 украинцев.

"С начала войны Минздрав вместе с международными партнерами продолжают работать и делать все возможное, чтобы спасти наших людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.