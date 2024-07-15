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Последний российский сторожевой корабль покидает Крым, - ВМС Украины

Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com.Taclbery)
Автор: Александр Белоус

Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего черноморского флота. Сейчас выходит последний.

Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Последний сторожевой корабль чф рф прямо сейчас сваливает из нашего Крыма", - написал он.

Ликвидация российского флота

Напомним, Украина, не располагающая крупными военными кораблями, использовала беспилотные военные катера, начиненные взрывчаткой, для атак на российские суда, а также наносила удары по объектам флота и другим военным целям в Крыму с использованием ракет Storm Shadow и ATACM.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа заявил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей, в том числе пять были ликвидированы в результате подрыва на морских минах, сообщил Неижпапа.

Кроме того, F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Как заявил Командующий ВМС Украины, после этого северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена.

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