За последние две недели наступление РФ около Покровска замедлилось, - ISW

Аналитики отмечают, что в декабре 2024 года и январе 2025, войска РФ, которые были направлены на расширение российского выступа к югу и юго-западу от Покровска, быстро продвигались вперед. Однако с февраля 2025 года наступления россиян к юго-западу от Покровска замедлились.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, что ситуация на Покровском направлении в последние дни улучшилась, а представитель украинской бригады, действующий в этом районе, заявил, что активность РФ а последние дни стала менее интенсивной.

В ISW отмечают, что россияне с трудом продвигались к северу от Котлино и к западу от Удачного, поскольку, судя по всему, столкнулись с более согласованной украинской оборонной в этих районах. Кроме того, ВСУ провели несколько контратак в районе Котлино и Песчаного, направленных на создание угрозы российским позициям на выступе.

Один российский военкор высказал 15 февраля свою обеспокоенность тем, замедление продвижения армии РФ может позволить ВСУ начать существенные контратаки в ближайшие недели и создать риск того, что украинские силы смогут обрушить российский выступ к югу от Покровска.

Также учитывая потери россиян, в ISW предполагают, что наступление РФ к югу от Покровска может замедлится из-за деградации российских подразделений на фронте, а также активизации украинских операций с использованием беспилотников в этом районе.



Кроме того, ссылаясь на информацию обозревателя Константина Машовца, аналитики добавили, что командования РФ может намереваться отдать приоритет наступлению на Константиновку в 2025 году и не усиливать группировку российских войск от к югу от Покровска.