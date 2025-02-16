За последние две недели наступление РФ около Покровска замедлилось, - ISW

Наступления войск РФ к югу и юго-западу от Покровска за последние две недели замедлились. Это происходит на фоне того, что российское командование может отдать приоритет наступательным операциям весной и летом 2025 года на Константиновку - самую южную точку линии обороны Украины в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что в декабре 2024 года и январе 2025, войска РФ, которые были направлены на расширение российского выступа к югу и юго-западу от Покровска, быстро продвигались вперед. Однако с февраля 2025 года наступления россиян к юго-западу от Покровска замедлились.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, что ситуация на Покровском направлении в последние дни улучшилась, а представитель украинской бригады, действующий в этом районе, заявил, что активность РФ а последние дни стала менее интенсивной.
В ISW отмечают, что россияне с трудом продвигались к северу от Котлино и к западу от Удачного, поскольку, судя по всему, столкнулись с более согласованной украинской оборонной в этих районах. Кроме того, ВСУ провели несколько контратак в районе Котлино и Песчаного, направленных на создание угрозы российским позициям на выступе.
Один российский военкор высказал 15 февраля свою обеспокоенность тем, замедление продвижения армии РФ может позволить ВСУ начать существенные контратаки в ближайшие недели и создать риск того, что украинские силы смогут обрушить российский выступ к югу от Покровска.
Также учитывая потери россиян, в ISW предполагают, что наступление РФ к югу от Покровска может замедлится из-за деградации российских подразделений на фронте, а также активизации украинских операций с использованием беспилотников в этом районе.
Кроме того, ссылаясь на информацию обозревателя Константина Машовца, аналитики добавили, что командования РФ может намереваться отдать приоритет наступлению на Константиновку в 2025 году и не усиливать группировку российских войск от к югу от Покровска.
Напомним, что по состоянию на 22:00, 15 февраля, на фронте в течение суток произошло 250 боевых столкновений. По сравнению с предыдущими сутками, враг активизировал свои усилия, а также штурмовые действия - в два с половиной раза. Наибольшая активность противника была замечена на Покровском направлении, там произошло 67 атак.
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