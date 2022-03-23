ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Залишився тільки Лавров". У Зеленського прокоментували зникнення Шойгу

Новость на русском →
Київ, Середа 23 березня 2022 12:14
"Залишився тільки Лавров". У Зеленського прокоментували зникнення Шойгу Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про зникнення Міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова цікавим інформаційним нюансом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Telegram.

"Зникнули. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включаючи глав спецслужб Патрушева, Бортнікова, Наришкіна. Також зникли з обов'язкових протоколів. Голосніше, ніж зазвичай, мовчать економісти - прем'єр Мішустін, глава ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, все намертво зникли навіть з публічного протокольного простору", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що тільки глава МЗС РФ Сергій Лавров намагається довести, що Росія не вбиває жителів України.

"Залишився тільки Лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не буде вбивати мирних громадян України, Європа може задумати погане", - заявив поляк.

Він також додав, що також у публічному просторі фігурують прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков і російські пропагандисти.

"Пєсков, періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації" і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій з нафтовим ембарго і закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі цілком конкретні юридичні претензії "після". Цікава тиша", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ заявили про зникнення Шойгу з публічного простору, в якому він не з'являвся з 11 березня.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергей Шойгу Ірина Подоляк
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами