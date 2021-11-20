Залишилося мало часу, щоб перешкодити Росії: NY Times про загрозу вторгнення в Україну

За словами американських офіційних осіб, Росія ще не вирішила, що вона має намір робити з військами, які вона зібрала біля України, але нарощування сил сприймається серйозно, і Сполучені Штати не вважають, що це блеф.

Директор Національної розвідки Евріл Денніка Хейнс на цьому тижні відвідала Брюссель, щоб проінформувати послів НАТО про дані американської розвідки про ситуацію і можливе військове вторгнення Росії в Україну. Поїздка Хейнс була давно спланованою і порушувала безліч питань, але, за словами поінформованих офіційних осіб, зростаюча стурбованість з приводу Росії була серед обговорюваних короткострокових загроз.

Сполучені Штати також діляться розвідданими з Україною. А в п'ятницю генерал Марк Міллі, начальник Об'єднаного комітету начальників штабів, говорив з генерал-лейтенантом Валерієм Залужним, головнокомандувачем збройними силами України, щоб обговорити, "активність Росії в цьому районі".

Як наголошується в публікації, американська і британська розвідка все більше переконуються в тому, що президент Росії Володимир Путін розглядає можливість військових дій, щоб взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну, щоб привести до влади більш промосковський уряд.

У квітні офіційні особи США і їх союзників забили тривогу, оскільки Москва нарощувала сили біля свого кордону з Україною. Але нинішнє нарощування чисельності, яке, мабуть, вимагає більшої кількості військ і сучасного озброєння, викликало більше побоювань, особливо у зв'язку з тим, що Росія почала придушувати українські безпілотні літальні апарати. Військові дії також почастішали після того, як Україна використовувала один зі своїх безпілотників для ліквідації гаубиці на Донбасі.

Як зазначив Фредерік Ходжес, колишній командувач американськими силами в Європі, конфлікт не є неминучим, але всі елементи вже присутні. "Якщо ми, Захід, будемо виглядати так, як ніби ми роз'єднані і не готові працювати разом, тоді зросте ризик того, що Кремль зробить жахливий прорахунок".

Представники американської розвідки заявили союзникам, що Путін розчарований мирним процесом, розпочатим Францією і Німеччиною в 2014 році після того, як Росія захопила Крим і спровокувала сепаратистський рух на сході України.

Деякі колишні офіційні особи кажуть, що Путін може планувати створення сухопутного коридору між Східною Україною і Кримом. І американські аналітики вважають, що Путін розглядає наступні кілька місяців як унікальний момент для дій.

Американські офіційні особи хочуть створити "загальний рецепт" дій, які США і Європа зроблять, якщо Росія вторгнеться в Україну. Хоча деякі частини російської економіки не піддавалися санкціям, Сполученим Штатам буде потрібно заручитися підтримкою в Європі, щоб нові заходи були ефективними.

У четвер, коли Хейнс покидала Брюссель, Сенат підтвердив, що Джуліанна Сміт стане наступним послом США в НАТО. Її висунення на кілька місяців затримувалося сенатором Тедом Крузом, республіканцем від Техасу, що ускладнювало зусилля Америки з формування єдиної відповіді на зростаючу загрозу для України.

У НАТО генеральний секретар Єнс Столтенберг висловив свої власні застереження щодо Росії. Виступаючи в п'ятницю в Берліні, Столтенберг описав "велику і незвичайну" концентрацію російських військ на кордоні з Україною. "Необхідно терміново, щоб Росія продемонструвала прозорість щодо нарощування своєї військової потужності, деескалації і зниження напруженості», - сказав він.

Росія вже почала маніпулювати поставками енергоресурсів до Європи, сказав західний чиновник з Брюсселя. За словами чиновника, коли ціни на енергоносії ростуть, Путін відчуває, що у нього більше свободи дій. За словами нинішніх і колишніх офіційних осіб, через зростання цін і обмежених поставок у Росії є більше грошей для оплати військових операцій.