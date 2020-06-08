Не залишилося активних випадків: у Новій Зеландії повністю скасовують карантин

У Новій Зеландії не залишилося активних випадків коронавірусу. З 9 червня країна скасує всі заходи карантинні обмеження, за винятком прикордонного контролю.

Про це в понеділок заявила прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, передає Reuters.

За її словами, громадські та приватні заходи, підприємства роздрібної торгівлі та готельного бізнесу, а також весь громадський транспорт можуть відновитися без норм соціального дистанціювання, які все ще діють у більшій частині світу.

"Ми впевнені, що на цю мить ми припинили передачу вірусу в Новій Зеландії, але ліквідація - це не момент часу, а постійні зусилля. Поки робота не виконана, але не можна заперечувати, що це важливий етап ... Дякую, Нова Зеландія", - сказала журналістам Ардерн.

Зазначається, що це багато в чому це було пов'язано з 75-денними обмеженнями, включаючи близько семи тижнів суворого блокування, при якому більшість підприємств були закриті, а всі, крім працівників критичної інфраструктури, повинні були залишатися вдома.

Нагадаємо, Ардерн заявляла, що країні вдалося зупинити поширення коронавірусу ще наприкінці квітня.