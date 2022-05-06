"Лишилося 50 з 800". Окупанти під Харковом хочуть додому через значні втрати, - розвідка

У черговому перехопленні телефонної розмови, військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як.

Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал. Втім, чоловіка це не лякає, бо є речі набагато гірші.

"Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять. Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід - або 200-й, або 300-й", - пояснює військовий РФ.