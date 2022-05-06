"Лишилося 50 з 800". Окупанти під Харковом хочуть додому через значні втрати, - розвідка

Військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво Кремля. Відтак, єдине бажання багатьох з них - залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.
У черговому перехопленні телефонної розмови, військовослужбовець РФ, що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області, пояснює дружині, що ті легкопоранені, про яких писали в групі соцмереж, насправді 200-ті (вбиті). І каже, що буде вибиратися з війни, байдуже як.
Жінка попереджає, що в разі написання відмови, його одразу віддадуть під трибунал. Втім, чоловіка це не лякає, бо є речі набагато гірші.
"Я приїду, все розповім. Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять. Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід - або 200-й, або 300-й", - пояснює військовий РФ.
Нагадаємо, російські війська продовжують спроби атакувати позиції Збройних сил України (ЗСУ) під Ізюмом і на Донбасі. Зазнавши невдачі противник посилює ракетно-артилерійський вогонь по населених пунктах.
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