Залишається головним інструментом. Фінляндія оцінила можливість застосування РФ військової сили

"Ситуація з безпекою в сусідніх регіонах Фінляндії та Європи нестабільна і її складно передбачити... на неї впливає конкуренція між Росією, США і Китаєм", - йдеться в документі.

У доповіді підкреслюється, що Росія прагне зміцнити свої позиції у світі і послабити єдність західних гравців. "Застосування військової сили залишається головним інструментом для РФ", - вказують автори, додавши, що не можна виключати загрози її застосування Москвою.

Відзначається, що Росія прагне створити режим безпеки в Європі, основу якого складають сфери впливу. Північна Європа і Балтика є, на думку Москви, центральною частиною пояса безпеки, який простягається від Арктики до Чорного і Середземного морів.

У документі відзначено модернізація Росією своїх збройних сил. Це, на думку авторів, дозволяє Москві проводити швидкі і несподівані операції. Крім того, російське керівництво на цьому тлі "посилив ядерну риторику".

Згідно з документом, Фінляндія як і раніше не відмовляється від планів вступити в НАТО, а США відіграють велику роль в забезпеченні "безпеки всієї Європи".