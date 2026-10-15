ОСР ДТЭК Сети уплатили 4,4 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 года

"За 9 месяцев 2026 года операторы систем распределения ДТЭК Сети уплатили 4,4 млрд гривен налогов в государственный и местные бюджеты Киева, Киевщины, Одесщины, Днепропетровщины и Донбасса. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в нем.



Отмечается, что из общей суммы 3,6 млрд. гривен поступили в государственный бюджет, еще 0,8 млрд. гривен – в бюджеты местных громад.



В компании подчеркнули, что налоговые поступления направляются на финансирование общественно важных потребностей, в частности, работы медицинских и образовательных учреждений, восстановление поврежденной инфраструктуры и поддержку обороноспособности страны.



"Увеличение налоговых вычетов свидетельствует о стабильной работе ОСР ДТЭК Сети и ответственном выполнении обязательств перед государством и громадами", - отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

По ее словам, даже в условиях полномасштабной войны и постоянного разрушения россией энергоинфраструктуры компания продолжает обеспечивать распределение электроэнергии для миллионов клиентов и вносить свой вклад в устойчивость украинской экономики.