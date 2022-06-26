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Віспа мавп не має характеру надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, - ВООЗ

Фото: віспа мавп не носить характеру надзвичайної ситуації (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

На сьогодні віспа мавп не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення. Тому ВООЗ не дає захворюванню вищий рівень попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ВООЗ.

У той же час, визначено цілий список факторів, коли цей статус хвороби може бути переглянуто. Зокрема, важливо звертати увагу на динаміку збільшення кількості виявлених випадків, на підвищену тяжкість перебігу хвороби, збільшення числа випадків в уразливих групах, серед яких вагітні жінки й діти та ін.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

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Віспа мавпВООЗ