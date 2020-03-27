Особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено до Конституції України, - Резніков

Україна не має наміру закріплювати особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в Конституції і не веде відповідних переговорів в рамках контактної групи в Мінську. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, представники Російської Федерації в тристоронній контактній групі намагаються підняти це питання на кожній зустрічі.

"Вони кожну сесію запитують: "Чи буде Україна включати особливий статус до Конституції?". Ми завжди говоримо, що ні, ніколи, не зобов'язані, не будемо, забудьте. Кожен раз їм рекомендую підняти їх особисті нотатки з минулих зустрічей з нашим однозначно негативною відповіддю на це питання. Мало того, президент Зеленський це навіть у Парижі сказав. Вони посміхаються, адже знають, що саме ця відповідь пролунає знову, але при цьому задають питання на кожній зустрічі в ТКГ", - додав Резніков.

Він підкреслив, що росіяни в контактній групі також намагаються змінити свій статус в мінських переговорах і перевести війну на Донбасі в ранг "внутрішнього конфлікту". Однак Україна не відступає від дефініції "міжнародний воєнний конфлікт".

"Російська сторона грається в гру "ми тут взагалі посередники". У них є штамп, вони його постійно намагаються документи всунути, - "внутрішній конфлікт на Південному Сході України". Ми це, природно, завжди викреслюємо, і рекомендуємо прочитати січневу резолюцію ПАРЄ, де Росія в черговий раз визнана учасником Мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України", - уточнив віце-прем'єр.

Повний текст інтерв'ю з Олексієм Рєзніковим читайте найближчим часом на РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше спецпредставник голови ОБСЄ в контактній групі Хайді Грау заявила, що на крайніх переговорах політична підгрупа "обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, як передбачено мінськими угодами".

За даними лютневого опитування Центру Разумкова, 62% українців виступають проти надання і закріплення в Конституції особливого статусу Донбасу.