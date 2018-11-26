"Особливий правовий режим": як вплине на життя українців воєнний стан

За словами очільника столичної юстиції Станіслава Куценка, можливе запровадження комендантської години і в деяких випадках - обмеження свободи пересування
Президент України Петро Порошенко у ніч з 25 на 26 листопада звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження в країні воєнного стану терміном на 60 діб. Це сталося після того, як російські війська атакували штурмом і захопили три судна ВМС Збройних Сил України в районі Керченської протоки.
Що означає на практиці запровадження воєнного стану, як це вплине на повсякденне життя українців та чи можна проводити вибори – на ці питання Styler РБК-Україна відповідає Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві.
"Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності", - каже Куценко.
Він нагадує: правове регулювання введення воєнного стану забезпечує Конституція України, Закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента.
За поданням Ради національної безпеки України Президент видає указ про ведення воєнного стану. У наступні два дні Верховна Рада повинна його розглянути і проголосувати. При цьому в законі не вказується тривалість воєнного стану – термін його дії має бути зазначено в указі президента.
У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, який обирається після скасування воєнного стану.
Фото: Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві (facebook.com/Stanislav.Kutsenko)
Воєнний стан скасовується або після закінчення строку, на який його було введено, або окремим указом президента про скасування воєнного стану.
В умовах воєнного стану забороняються (ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"):
- зміна Конституції України;
- зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
- проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
- проведення страйків, масових зібрань та акцій.
Встановлюється посилена охорони важливих об’єктів національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення.
Запроваджується трудова повинность для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами задля ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану.
Можливе використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони.
Можливе запровадження комендантської години, під час якої забороняється перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Фото: Росія атакувала і захопила українські кораблі (ілюстративне фото)
У деяких випадках можливе встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.
Президент України в умовах воєнного стану (Ст. 11 Закон України "Про правовий режим воєнного стану"):
1) здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану;
2) приймає за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення щодо залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
3) здійснює стратегічне керівництво Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами через Генеральний штаб Збройних Сил України;
4) визначає порядок проходження військової служби.
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