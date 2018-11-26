"Особливий правовий режим": як вплине на життя українців воєнний стан

Фото: Воєнний стан в Україні (facebook.com/petroporoshenko)

За словами очільника столичної юстиції Станіслава Куценка, можливе запровадження комендантської години і в деяких випадках - обмеження свободи пересування

Президент України Петро Порошенко у ніч з 25 на 26 листопада звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути запровадження в країні воєнного стану терміном на 60 діб. Це сталося після того, як російські війська атакували штурмом і захопили три судна ВМС Збройних Сил України в районі Керченської протоки.

Що означає на практиці запровадження воєнного стану, як це вплине на повсякденне життя українців та чи можна проводити вибори – на ці питання Styler РБК-Україна відповідає Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

"Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності", - каже Куценко.

Він нагадує: правове регулювання введення воєнного стану забезпечує Конституція України, Закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента.

Хто вводить воєнний стан?

За поданням Ради національної безпеки України Президент видає указ про ведення воєнного стану. У наступні два дні Верховна Рада повинна його розглянути і проголосувати. При цьому в законі не вказується тривалість воєнного стану – термін його дії має бути зазначено в указі президента.

Чи будуть вибори?

У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, який обирається після скасування воєнного стану.

Фото: Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві (facebook.com/Stanislav.Kutsenko)

Воєнний стан скасовується або після закінчення строку, на який його було введено, або окремим указом президента про скасування воєнного стану.

В умовах воєнного стану забороняються (ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"):

- зміна Конституції України;

- зміна Конституції Автономної Республіки Крим;

- проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;

- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

- проведення страйків, масових зібрань та акцій.

Що зміниться після введення воєнного стану? Як воєнний стан може вплинути на українців?

Встановлюється посилена охорони важливих об’єктів національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення.

Запроваджується трудова повинность для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами задля ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану.

Можливе використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони.

Можливе запровадження комендантської години, під час якої забороняється перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Фото: Росія атакувала і захопила українські кораблі (ілюстративне фото)

У деяких випадках можливе встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів.

Що робить президент після запровадження воєнного стану?

Президент України в умовах воєнного стану (Ст. 11 Закон України "Про правовий режим воєнного стану"):

1) здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану;

2) приймає за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення щодо залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

3) здійснює стратегічне керівництво Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами через Генеральний штаб Збройних Сил України;

4) визначає порядок проходження військової служби.

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