"Особливого оптимізму не маю": Нехаммер після зустрічі з Путіним

Австрійський канцлер Карл Нехаммер відверто підсумував свій візит до Москви, де мав двосторонню зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"На цей момент я не маю особливого оптимізму після переговорів з Путіним. Наступ (в Україні – ред.) готується рішуче", – зізнався канцлер.

Нехаммер став першим західним лідером, який зустрівся з президентом РФ наживо після вторгнення до України. Свій візит він пояснив необхідністю "пред'явити факти" російському президенту.

"Я дав зрозуміти пану Путіну, що його позицію та погляди ніхто не поділяє. Він розглядає це як якусь операцію із самооборони РФ, "спеціальну воєнну операцію. Я ж називаю це війною", – додав канцлер.