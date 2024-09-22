Особенно опасен для младенцев. Что известно о коклюше и когда необходимо вакцинироваться

Коклюш - это инфекционное заболевание, которое чрезвычайно легко передается и поражает органы дыхательной системы, в частности легкие и бронхи. Болезнь характеризуется длительными приступами кашля, что значительно истощает организм и может затянуться на 2-3 месяца, а иногда и дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".

Симптомы

Через 3-14 дней после инфицирования появляются симптомы, похожие на ОРВИ: насморк, слезятся глаза, болит горло, появляется сухой кашель, есть незначительное повышение температуры.

В это время больной является чрезвычайно заразным. Примерно через неделю после начальных симптомов кашель становится сильнее и перерастает в приступы спазматического кашля со свистящим звуком. Эти приступы могут сопровождаться рвотой, покраснением или посинением лица, а также выделением густой слизи. Из-за сильного напряжения во время кашля могут возникать мелкие кровоизлияния под кожей или в глазах.

У маленьких детей во время сильного кашля может наблюдаться временное посинение кожи из-за затрудненного дыхания. У младенцев кашель может быть малозаметным, но в некоторых случаях возникает кратковременная остановка дыхания (апноэ), во время которой лицо ребенка может посинеть. Особого внимания требуют новорожденные до двух месяцев, которые еще не получили первую дозу вакцины, а также дети после первой вакцинации, пока не сформируется их иммунный ответ.

Вакцинация

Вакцинация против коклюша у младенцев проводится по следующей схеме: первая доза в 2 месяца, вторая - в 4 месяца, третья - в 6 месяцев, и ревакцинация - в 18 месяцев.

Что делать, если ребенок пропустил прививку?

Если вакцинация была пропущена, необходимо как можно быстрее восстановить график. Обратитесь к семейному врачу, который составит план "наверстывающей" вакцинации.

Вакцинация беременных для защиты ребенка

Чтобы обезопасить новорожденного в первые недели жизни, всем беременным рекомендуется пройти вакцинацию от коклюша, дифтерии и столбняка, независимо от того, получали ли они эти прививки в детстве. Вакцинацию нужно проводить во время каждой беременности, начиная с 16 недели.