Особливо небезпечний для немовлят. Що відомо про кашлюк та коли необхідно вакцинуватись

Кашлюк - це інфекційне захворювання, яке надзвичайно легко передається і вражає органи дихальної системи, зокрема легені та бронхи. Хвороба характеризується тривалими нападами кашлю, що значно виснажує організм і може затягнутися на 2–3 місяці, а інколи й довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку “Центру громадського здоров’я”.

Симптоми

Через 3-14 днів після інфікування з’являються симптоми, схожі на ГРВІ: нежить, сльозяться очі, болить горло, з’являється сухий кашель, є незначне підвищення температури.

У цей час хворий є надзвичайно заразним. Приблизно через тиждень після початкових симптомів кашель стає сильнішим і переростає в напади спазматичного кашлю зі свистячим звуком. Ці напади можуть супроводжуватися блювотою, почервонінням або посинінням обличчя, а також виділенням густого слизу. Через сильне напруження під час кашлю можуть виникати дрібні крововиливи під шкірою або в очах.

У маленьких дітей під час сильного кашлю може спостерігатися тимчасове посиніння шкіри через утруднене дихання. У немовлят кашель може бути малопомітним, але в деяких випадках виникає короткочасна зупинка дихання (апное), під час якої обличчя дитини може посиніти. Особливої уваги потребують новонароджені до двох місяців, які ще не отримали першу дозу вакцини, а також діти після першої вакцинації, поки не сформується їх імунна відповідь.

Вакцинація

Вакцинація проти кашлюку у немовлят проводиться за такою схемою: перша доза у 2 місяці, друга - у 4 місяці, третя - у 6 місяців, і ревакцинація - у 18 місяців.

Що робити, якщо дитина пропустила щеплення?

Якщо вакцинація була пропущена, необхідно якнайшвидше відновити графік. Зверніться до сімейного лікаря, який складе план “надолужувальної” вакцинації.

Вакцинація вагітних для захисту дитини

Щоб убезпечити новонародженого в перші тижні життя, всім вагітним рекомендується пройти вакцинацію від коклюшу, дифтерії та правця, незалежно від того, чи отримували вони ці щеплення в дитинстві. Вакцинацію потрібно проводити під час кожної вагітності, починаючи з 16 тижня.