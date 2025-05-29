Особым регионам нужны свои практики: особенности эффективного управления прифронтовых громад

Она подчеркнула - сейчас для прифронтовых и деоккупированных громад не хватает именно практических решений управления, поскольку оно может существенно отличаться от аналогичных процессов на территориях, где не велось активных боевых действий. Речь идет о современных инструментах управления и умении ими пользоваться.

"На уровне законодательства сделано уже достаточно много, но нужны именно практические решения. К примеру, правительство выделило 2 млрд на строительство укрытий на таких территориях, но на практике их до сих пор не удалось построить везде, где они нужны", - пояснила нардеп.

Поиск оптимальных интитуционных решений по управлению на таких территориях затрудняет и тот факт, что пока нет релевантного международного опыта, на который можно было бы опираться и адаптировать под украинские реалии. Поскольку никто, подчеркнула Шуляк, в современных реалиях не имел необходимости решать такие проблемы в таком объеме.

В то же время, на качество управления на прифронтовых и деоккупированных территориях существенно влияет и дефицит институциональной поддержки, поэтому есть потребность в укреплении кадрового потенциала.

Сейчас для таких территорий приостановлено действие Закона о службе в органах местного самоуправления, поэтому ОМС работают как госслужащие. Одним из вариантов для них может быть возможность Кабмина определять прифронтовым территориям особые коэффициенты - например, 2-3.

По словам Шуляк, достаточно важным фактором, который влияет на качество управления на таких территориях, остается готовность бизнеса там работать. Бизнес, считает нардеп, должен получать определенные преференции за готовность это делать, в том числе и налоговые.

"У нас есть законодательная рамка, где все это прописано - законопроект об основных принципах восстановления. Там предложены четкие правила и по бизнесу, и по особенностям управления. Все это - часть восстановления и важно иметь фидбек по этому поводу", - пояснила Шуляк.

Еще одной, по ее мнению, проблемой, которая мешает созданию системы эффективного управления на таких территориях, является отсутствие качественной местной статистики, без которой невозможны никакие качественные управленческие решения для таких территорий.

В то же время, критическим сейчас является отсутствие четкой базовой координации между министерствами, общинами, донорами по проектам на этих территориях. Она привела пример - благотворительный фонд предложил профинансировать строительство медицинской лаборатории на такой территории. Но из-за отсутствия координации и четкого понимания, к кому с этим нужно обращаться, эта идея так и осталась на бумаге.

"Министерства отправляли фонд друг на друга и на местные власти, а местные власти снова на министерства и так по кругу. Мы часто называем это "дефицитом ресурсов". Но на самом деле - это дефицит управленческой способности. Можно создать 150 евроинтеграционных офисов, но это не сработает, если нет координации", - отметила Елена Шуляк.

Она убеждена - ключевой проблемой деоккупированных и прифронтовых громад остается не только разрушенная инфраструктура, но и вопросы организации управленческих процессов в громадах. Управление на этих территориях требует особых подходов. Но они в свою очередь должны базироваться на реальной информации - государство часто не имеют полного представления, что на самом деле происходит в этих регионах.

В качестве примера она привела экспериментальный проект Правительства по восстановлению 6 деоккупированных населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ. Речь шла о селах Посад-Покровское на Херсонщине, Ягодное на Черниговщине, Бородянка и Мощун в Киевской области, Тростянец на Сумщине, Циркуны на Харьковщине. Проект, подчеркнула Шуляк, был начат еще в 2023 году, но пока нет полного понимания, что удалось, а что - нет. И если не удалось, то почему именно.

"Мы до сих пор не понимаем, стал ли этот эксперимент успешным. Нужно исследовать, что не получилось и почему. У нас нет реальных цифр, на основе которых мы могли бы сделать выводы, что было сделано правильно, а что - нет. А такие выводы необходимы, чтобы не потянуть неудачные решения на следующие проекты по восстановлению", - резюмировала Шуляк.