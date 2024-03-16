Основной союзник. Помощь КНДР критически важна для России, - Буданов

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас основной военный союзник РФ - это КНДР, которая поставляет огромные объемы вооружений. Это для них критически важно. Воевать без этого им будет критически трудно", - сказал Буданов.

По его словам, помощь от Беларуси и Ирана, - это ограниченные объемы. Это делается сознательно этими странами.

"Да, они помогают, но пока что с ума не сошли. Этот круг (союзников РФ - ред.) не реально расширить. Они пытались работать с Африкой, с Латинской Америкой. Но что они там могут взять? Те объемы вооружений, боеприпасов или человеческого ресурса - он есть у очень ограниченного круга стран. Ну вот начали они восстанавливать резко сотрудничество с Кубой, ну забрали немножко запчастей к авиации, набрали население на контракт. И что с того? Это не серьезно. А Северная Корея - это серьезная проблема", - подчеркнул глава ГУР.

КНДР поставляет России ракеты

Напомним, в декабре 2023 года в Белом доме заявили, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства для обстрелов Украины.

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