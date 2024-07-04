ua en ru
Чт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Основной хавбек Германии перекрасил волосы перед четвертьфиналом Евро-2024

Штутгарт, Четверг 04 июля 2024 17:00
UA EN RU
Основной хавбек Германии перекрасил волосы перед четвертьфиналом Евро-2024 Фото: Роберт Андрих (крайний справа вверху) до посещения стилиста (x.com/DFB_Team)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник национальной команды Германии Роберт Андрих решил кардинально изменить имидж в преддверии четвертьфинального поединка чемпионата Европы против сборной Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook сборной.

29-летний немец перестал быть крашеным блондином. Чемпион Германии в составе леверкузенского "Байера" сменил цвет волос на розовый.

Андрих решил соответствовать выездному комплекту формы Бундестим. Хавбек оказался несуеверным, поскольку сменил прическу за день до противостояния с Испанией в 1/4 финала домашнего чемпионата. Обычно футболисты избегают перемен перед важными поединками.

Кроме того, Андрих решил не считался с опытом румына Андрея Рациу. Он покрасил волосы в синий цвет, вдохновившись мультипликационным персонажем Соником. Впрочем, сборная Румынии бесславно уступила Нидерландам в 1/8 финала Евро-2024.

Самой известной акцией по перекраске на крупных турнирах остается история с той же румынской командой на ЧМ-1998. "Трехцветные" пообещали полным составом перекраситься в желтый в случае выхода в плей-офф. Обещание Георге Хаджи и компания выполнили, но на той же стадии 1/8 финала вылетели от сборной Хорватии.

Основной хавбек Германии перекрасил волосы перед четвертьфиналом Евро-2024

Фото: Роберт Андрих на тренировке сборной Германии (facebook.com/DFBTeamEN)

К слову, ранее УЕФА составил подборку претендентов на гол 1/8 финала Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024 Сборная Германии
NEWS
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
Зеленский об ударах по НПЗ: миру больно, что мы бьем по энергетике РФ - сделайте так, чтобы она не била по нашей
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция