Основной хавбек Германии перекрасил волосы перед четвертьфиналом Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook сборной .

29-летний немец перестал быть крашеным блондином. Чемпион Германии в составе леверкузенского "Байера" сменил цвет волос на розовый.

Андрих решил соответствовать выездному комплекту формы Бундестим. Хавбек оказался несуеверным, поскольку сменил прическу за день до противостояния с Испанией в 1/4 финала домашнего чемпионата. Обычно футболисты избегают перемен перед важными поединками.

Кроме того, Андрих решил не считался с опытом румына Андрея Рациу. Он покрасил волосы в синий цвет, вдохновившись мультипликационным персонажем Соником. Впрочем, сборная Румынии бесславно уступила Нидерландам в 1/8 финала Евро-2024.

Самой известной акцией по перекраске на крупных турнирах остается история с той же румынской командой на ЧМ-1998. "Трехцветные" пообещали полным составом перекраситься в желтый в случае выхода в плей-офф. Обещание Георге Хаджи и компания выполнили, но на той же стадии 1/8 финала вылетели от сборной Хорватии.

Фото: Роберт Андрих на тренировке сборной Германии (facebook.com/DFBTeamEN)