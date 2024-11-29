Основные усилия оккупанты прикладывают на трех направлениях: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток, 29 ноября, произошло 123 боя. Основные усилия оккупанты прикладывают на Кураховском, Времивском и Покровском направлениях, где провели более половины всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Так, от обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Блешня, Порозок, Михалькина Слобода, Гремячка, Прогресс, Новая Гута и Возрожденское.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. С начала суток украинские воины отразили уже 16 атак.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Временного Яра и в направлении Белой Горы продолжается две атаки оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отразили вражескую атаку в районе Дружбы, также вражеская авиация нанесла удары по Александро-Калиновому и Александро-Шультиному.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Млечное, Новый Труд и Желтое. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили девятнадцать атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении. Захватчики 33 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дачное, Дальнее, Елизаветовка, Ганновка и Успеновка. Десять боев продолжаются.

На Времивском направлении захватчики провели 22 атаки позиций украинских войск возле Веселого Роща, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжаются, также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новоселке и Макаровке.

На Гуляйпольском направлении враг применяет штурмовую авиацию, избивавшую неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Гуляйполе.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений.

В Курской области украинские защитники отбили 11 атак российских захватчиков, бои продолжаются.