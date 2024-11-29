Основные усилия оккупанты прикладывают на трех направлениях: какая ситуация на фронте
На фронте с начала суток, 29 ноября, произошло 123 боя. Основные усилия оккупанты прикладывают на Кураховском, Времивском и Покровском направлениях, где провели более половины всех атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Так, от обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Блешня, Порозок, Михалькина Слобода, Гремячка, Прогресс, Новая Гута и Возрожденское.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.
Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Роща.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. С начала суток украинские воины отразили уже 16 атак.
На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Временного Яра и в направлении Белой Горы продолжается две атаки оккупантов.
На Торецком направлении украинские защитники отразили вражескую атаку в районе Дружбы, также вражеская авиация нанесла удары по Александро-Калиновому и Александро-Шультиному.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Млечное, Новый Труд и Желтое. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили девятнадцать атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.
Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении. Захватчики 33 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дачное, Дальнее, Елизаветовка, Ганновка и Успеновка. Десять боев продолжаются.
На Времивском направлении захватчики провели 22 атаки позиций украинских войск возле Веселого Роща, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжаются, также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новоселке и Макаровке.
На Гуляйпольском направлении враг применяет штурмовую авиацию, избивавшую неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Гуляйполе.
На Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений.
В Курской области украинские защитники отбили 11 атак российских захватчиков, бои продолжаются.
Потери России в войне
Общие потери России с начала полномасштабного вторжения превысили 736 тысяч человек.
Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1220 российских оккупантов. Также вчера ВСУ уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы 45 дронов и другую технику врага.
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