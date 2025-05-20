Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых авиационных бомб, привлек 2882 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5366 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Пигаревка Сумской области;

Новополь, Донецкой области;

Гуляйполе, Темировка, Степногорск, Малиновка, Малая Токмачка, Запорожской области;

Казацкое, Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг трижды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.



На Купянском направлении вчера состоялось три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.



На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.



На Северском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.



На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.



За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 13 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.



На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.



На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Багатира и Зеленого Поля.



На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.



На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.



На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.



На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемые авиационные бомбы, и совершил 227 обстрелов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.