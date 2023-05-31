Основные показатели хозяйственно-экономической деятельности ОГХК ухудшились по сравнению с 2022 годом

Правление ОГХК планирует до конца года нарастить экспорт концентратов и получить 50 млн дол. выручки, которая позволит решить проблемы с запуском производства, однако полугодие заканчивается, производство упало втрое, уже готовая продукция на складах больше года и не продается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью эксперта титановой отрасли Владислава Иткина.

По словам эксперта, правлением компании за последнее время не были заключены новые контракты на поставки. До сих пор остаются не отгруженными 25 000 тонн ильменита для американских партнеров по контрактам 2022 года.

Кроме того, так и не был подписан контракт на поставку 10 000 тонн ильменита, по которому уже были достигнуты предварительные договоренности. Продукция Иршанского ГОКа, простаивающего с октября 2022 года, до сих пор лежит на складах и остается нереализованной.

"За этот год ничего не было продано, хотя в прошлом году только в первые пять месяцев, три из которых пришлись на войну, было реализовано более 100 тыс. тонн концентрата", - подчеркивает Иткин.

Он также добавляет: если в мае 2022 года было добыто 7270 тонн ильменитового концентрата, 1419 тонн цирконового концентрата, 2951 тонн рутилового концентрата, то в мае 2023 соответствующие цифры составляют примерно на 60% меньше в среднем по трем видам продукции: ильмент - 3000 тонн, рутил - 1300 тонн, циркон - 700 тонн ориентировочно соответственно.

"А если сравнивать выпуск готовой продукции в феврале 2023 года с апрельским, то падение весной составляет более 60%. Как можно нарастить экспорт в условиях незакрытых предварительных контрактов и значительного падения производства - вопрос риторический", - отмечает эксперт.

Бывший глава ОГХК также критически оценивает оптимистичные заявления нынешнего ТОП-менеджмента госкомпании и отмечает, что отсутствие достаточных объемов производства и, как результат, значительное уменьшение объемов продаж продукции, влечет за собой рост себестоимости и убытков, дефицит средств для проведения опережающих воскресных работ и т.е. А это уже закручивание кризисной спирали.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале 2023 года Фонд государственного имущества Украины сменил руководство ОГХК и внес госпредприятие в план крупной приватизации-2023.