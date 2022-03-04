Основна мета російської армії - оточення Києва, - Генштаб ЗСУ

Головним завданням російської армії в Україні є оточення Києва. Також російські війська намагаються послабити опір у заблокованих містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, основною метою противника залишається оточення Києва та ослаблення опору в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання збройних сил РФ вичерпали основну частину оперативних резервів.
Також армія РФ почала перекидати додаткові сили та засоби з Південного і Східного військових округів. Другі ешелони та велика частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ також вже введені в операцію.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
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