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Основна частина окупантів залишається більш ніж в 25 км від центру Києва, - Міноборони Британії

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Лондон, Понеділок 21 березня 2022 08:37
Основна частина окупантів залишається більш ніж в 25 км від центру Києва, - Міноборони Британії Фото: основна частина окупантів залишається більш ніж в 25 км від центру Києва (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Запеклі бої Збройних сил України з російськими окупантами тривають на північ від Києва. При цьому основна частина російських сил залишається більш ніж в 25 кілометрах від центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві додали, що російські сили, що наступають на столицю з північного сходу, зупинилися.

Водночас російські війська, що наступають з боку Гостомеля на північному заході, були відбиті запеклим опором українських військ

"Попри відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, і, швидше за все, в найближчі тижні пріоритетними будуть спроби оточити місто", - йдеться в повідомленні.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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