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Основная часть оккупантов остается более чем в 25 км от центра Киева, - Минобороны Британии

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Лондон, Понедельник 21 марта 2022 08:37
Основная часть оккупантов остается более чем в 25 км от центра Киева, - Минобороны Британии Фото: Основная часть оккупантов остается более чем в 25 км от центра Киева (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Ожесточенные бои Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами продолжаются к северу от Киева. При этом основная часть российских сил остается более чем в 25 километрах от центра города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве добавили, что российские силы, наступающие на столицу с северо-востока, остановились.

В то же время российские войска, наступающие со стороны Гостомеля на северо-западе, были отбиты ожесточенным сопротивлением украинских войск

"Несмотря на отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, и, скорее всего, в ближайшие недели приоритетными будут попытки окружить город", - говорится в сообщении.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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