Засновник Twitter продав першу публікацію у соцмережі за 2,9 млн доларів

Засновник Twitter Джек Дорсі продав першу публікацію в соціальній мережі за 2,9 млн доларів. Твіт був проданий на аукціоні Valuables як невзаимозаменяемый токен (NFT).

Про це свідчить інформація на сайті онлайн-аукціону Valuables .

Зазначимо, що перша публікація в соцмережі Twitter - "just setting up my twttr" (Просто налаштовую свій твіттер, - ред.) була зроблена 21 березня 2006 року.

NFT першого твіту Дорсі купив генеральний директор малайзійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі. Після продажу NFT сам твіт залишився доступний на сайті Twitter.

Нагадаємо, 6 березня Джек Дорсі виставив на аукціон першу публікацію в історії соціальної мережі.

Раніше повідомлялося, що Twitter прийняв рішення запустити власний аналог Clubhouse. Однак ця соцмережа буде працювати на Android.

Крім того, в середині грудня минулого року з'явилася інформація, що соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавіруса. Зокрема, будуть видалятися повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.