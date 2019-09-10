Засновник Alibaba пішов у відставку

Засновник і глава китайської компанії Alibaba Джек Ма офіційно пішов у відставку з поста голови ради директорів. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Повідомляється, що Джека Ма змінить на цій посаді генеральний директор Деніел Чжан. У складі ради директором Ма залишиться до чергового річного збору акціонерів Alibaba, який відбудеться в 2020 році. Він буде довічним учасником партнерства Alibaba Partnership. Партнерство має право номінувати, а в ряді випадків і призначати просту більшість членів ради директорів.

Про плани піти у відставку через рік Джек Ма оголосив 10 вересня 2018 року. Відставка Ма припала на його 55-й день народження.

Відзначимо, Джек Ма відкрив Alibaba в 1999 році в місті Ханчжоу і перетворив її в найбільшу в світі компанію, що займається електронною комерцією і цифровими платежами. Bloomberg Billionaires Index оцінює стан Джека Ма в 41,8 млрд доларів. Серед найбагатших людей в Азії він займає друге місце після індійця Мукеша Амбані.

Нагадаємо, 10 вересня 2018 року засновник Alibaba Джек Ма вирішив піти на пенсію на свій 54-й день народження. Після відходу з поста він має намір займатися благодійністю, а також фінансуванням освітніх проектів.

Також РБК-Україна повідомляло, що китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba 11 листопада 2018 року встановив рекорд за обсягом продажів у свій головний торговий день, який отримав назву "День холостяка". Всього за цей день покупці витратили на сайті 30,8 мільярдів доларів, і побили власний минулорічний рекорд, який становив 25,3 мільярда доларів.