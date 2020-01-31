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Немає підстав для обмеження подорожей через коронавірус, - ВООЗ

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 00:45
Немає підстав для обмеження подорожей через коронавірус, - ВООЗ
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Також не рекомендують обмежувати торгівлю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запевняє, що немає підстав для обмеження подорожей чи торгівлі через поширення у світі китайського коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави організації Тедроса Аданома Гебреєсуса.

Він уточнив, що не рекомендовані відмова у видачі віз, закриття кордонів, переміщення у карантин подорожувальників, які добре себе почували.

"Немає підстав для заходів, які б зайвим чином обмежували міжнародні подорожі й торгівлю. ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі й торгівлю", - сказав Гебреєсус.

Водночас країнам рекомендували запровадити додаткові заходи щодо подорожей, зокрема, перевірки на в'їзді.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) видає тимчасові рекомендації на фоні боротьби з китайським коронавірусом та попереджає про притягнення країн до відповідальності у разі порушення таких рекомендацій.

Нагадаємо, сьогодні на екстренному засіданні Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Як відомо, станом на 30 січня кількість хворих коронавірусом в Китаї досягла 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.

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