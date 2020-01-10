Підстав звинувачувати Іран у відповідальності за падіння літака зараз немає, - РФ

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що підстав звинувачувати Іран у тому, що його ракети збили український літак біля Тегерана на даному етапі немає, потрібно провести розслідування. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином він прокоментував слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, що літак міг бути збитий іранською ракетою класу "земля - ​​повітря", але ненавмисно.

"Потрібно дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки. Починати якісь ігри щонайменше негідно. Ніяких підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами", - сказав він.

Нагадаємо, з заявами про те, що Іран міг збити український літак, виступили прем'єр-міністри Канади і Великобританії. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у версію про технічну несправність лайнера. У свою чергу держсекретар США Майк Помпео до сих пір не виключає версію механічного збою в авіакатастрофі МАУ.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що падіння українського літака в Тегерані »не передбачає умисних дій".