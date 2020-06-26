Немає підстав говорити про відставку Авакова, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Кабміну заявив, що Аваков ефективно управляє великою правоохоронною системою

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що немає підстав говорити про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За його словами, правоохоронна система зараз краще, ніж п'ять років тому.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню НВ.

"Давайте не говорити про майбутнє, а говорити про ті речі, які є сьогодні. Він ефективно управляє великою правоохоронною системою. Вона сьогодні краще, ніж була п'ять років тому. На цей час у мене немає підстав говорити про звільнення або відставку міністра внутрішніх справ", - підкреслив прем'єр.

За словами Шмигаля, будь-який з міністрів готовий до відставки.

"Якщо буде підстава для відставки будь-якого з міністрів або прем'єра, я це прийму від суспільства, від Верховної ради і президента. Думаю, будь-який з міністрів до цього готовий... Я найнятий державою менеджер, який хоче ефективно і результативно робити свою роботу і показати суспільству результат", - сказав глава Кабміну і підкреслив, що політичні інтриги чи амбіції його не цікавлять.

Як писало РБК-Україна, в розпал масштабних акцій протесту Аваков пропонував піти у відставку, але президент Володимир Зеленський не погодився.

Нагадаємо, Зеленський назвав умови, за яких можливе звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Автор: Юлия Струк