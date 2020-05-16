Після послаблення карантину зросли тарифи таксі, - НБУ

Вартість проїзду в таксі суттєво зросла за останній тиждень (з 8 до 14 травня) у зв’язку з послабленням карантину, яке не поширювалося на роботу громадського транспорту. Ціни зросли попри низькі ціни на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Економічний огляд тижня Національного банку України.

Як зазначається в огляді, послаблення карантинних обмежень мало різноспрямований вплив на вартість послуг - вартість доставки із закладів харчування залишилися незмінною, тоді як послуги таксі суттєво подорожчали.

"Загальмувало зростання вартості доставки із закладів громадського харчування, вірогідно, послаблення карантинних обмежень щодо роботи цих закладів", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, протягом тижня ціни на продукти харчування незначно зросли. Основним чинником зростання цін на продукти харчування залишалося подорожчання яєць, що може бути пов’язано зі зменшенням їх пропозиції на тлі низької рентабельності.

Натомість знижувалися ціни на овочі борщового набору, передусім капусту, картоплю, буряк та цибулю. Також дешевшали лимони. Значним попитом й надалі користувалися товари особистого догляду та засоби чищення, що підтримувало зростання цін на них, зазначається в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити роботу столичного метро з 25 травня. За його словами, в умовах, коли все більше людей повертаються на роботу в рамках ослаблення карантину, Київ чекає транспортний колапс.

Нагадаємо, 12 травня в Києві в день послаблення карантину служби таксі значно підвищили тарифи. Крім того, утворилися значні пробки на дорогах. Зокрема, було ускладнено рух транспорту в центрі столиці.