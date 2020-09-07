ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Осквернення пам'ятника про Голодомор: Зеленський вимагає покарати винних

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський засуджує будь-які прояви неповаги до пам'яті мільйонів жертв Голодомору, їх рідних і всього українського народу. Він доручив співробітникам правоохоронних органів знайти винних в оскверненні пам'ятки про Голодомор "Гірка пам'ять дитинства".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Вандали намагалися пошкодити скульптури "Гірка пам'ять дитинства" на території меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Моя позиція чітка і однозначна: будь-які прояви вандалізму є печерною дикістю і жодним чином не можуть бути виправдані", - зазначив він.

За його словами, поліція повинна провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення і протягом місяця доповісти про хід розслідування.

Популярні новини

При цьому Зеленський зазначив, що справа буде контролювати заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня вандали на території Національного музею Голодомору осквернили скульптури "Гірка пам'ять дитинства".

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав співвітчизників вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Він назвав Голодомор геноцидом, спрямованим зламати волю українців.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийпамятникГолодомор