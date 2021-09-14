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"Образив Лукашенка": у Білорусі чоловіку дали 1,5 роки в'язниці за пост в Telegram

Автор: Сергей Новиков

У Білорусі чоловіка засудили до 1,5 років в'язниці за пост в Telegram, в якому він нібито образив Олександра Лукашенка. Він буде відбувати покарання в колонії загального режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську Генпрокуратуру.

Повідомляється, що житель міста Ляховичі в серпні 2020 року розмістив в Telegram інформацію у вигляді орієнтування на розшукувану особу з фото Лукашенка.

"Після чого під зображенням написав на адресу президента Республіки Білорусь наклепницькі вигадки і образи", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура зазначає, що чоловік "провину визнав і розкаявся". Суд призначив йому позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму.

Нагадаємо, до цього в Білорусі дали півтора року позбавлення волі кореспонденту видання "Перший регіон" Сергію Гордієвичу теж за нібито образу Лукашенка.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь