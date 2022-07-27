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Оскароносний режисер зніме серіал про культову команду 90-х

Фото: Спайк Лі з головною нагородою у світі кіно (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Дворазовий володар премії "Оскар" Спайк Лі розпочав роботу над телевізійним серіалом про колектив Національної баскетбольної асоціації "Нью-Йорк Нікс" зразка 90-х років минулого століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter інсайдера Стефена Бонді.

65-річний режисер підтвердив старт телепроекту. "Це не чутки", – заявив знаменитий фанат "Нікс", але не назвав конкретних дат виходу серіалу.

У центрі сюжету буде історія команди на чолі з менеджером Петом Райлі. Тогочасні зірки "Нью-Йорка" Патрік Юїнг, Чарльз Оуклі та інші отримали визнання вболівальників і фахівців завдяки жорсткій манері гри. Основою для серіалу стала книга "Кров у Гардені" Кріса Херрінга.

"Нікс" у 90-х двічі стали чемпіонами Східної конференції (1993, 1994), а у фіналі НБА сезону 1993/94 драматично поступилися "Г'юстон Рокетс" (3:4). Попри неабияку популярність, тогочасний "Нью-Йорк Нікс" залишився у тіні "Чикаго Буллз" із Майклом Джорданом на піку кар'єри.

Спайк Лі дебютував у кіно з фільмом "Їй це потрібно позаріз" у 1986 році. Пізніше він зняв "Роби як треба!" (1989), "Малкольм Ікс" (1992), "Не впійманий – не злодій" (2006) та інші.

У 2019 році режисер отримав "Оскар" за найкращий адаптований сценарій зі стрічкою "Чорний куклукскланівець". Головними темами його робіт є расизм, колоризм і бідність.

Нагадаємо, що власник "Голден Стейта" Лейкоб отримав солідний штраф за критику стелі зарплат у НБА.

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