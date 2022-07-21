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Власник "Голден Стейта" отримав штраф від НБА за довгий язик: подробиці скандалу

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Сан-Франциско, Четвер 21 липня 2022 12:41
Власник "Голден Стейта" отримав штраф від НБА за довгий язик: подробиці скандалу Фото: Джо Лейкоб на домашній арені "Ворріорз" (sfchronicle.com)
Автор: Антон Федорців

Мажоритарний власник переможця сезону Національної баскетбольної асоціації "Голден Стейт Ворріорз" Джо Лейкоб нарвався на грошовий штраф від ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

66-річний бізнесмен заплатить 500 тисяч доларів асоціації. Власник чемпіонської команди оштрафований за критику колективної угоди в розрізі стелі зарплат.

НБА раніше заборонила публічно обговорювати власні правила. Лейкоб наговорив зайвого в одному з подкастів, назвавши наявну систему виплати податків на розкіш "надзвичайно несправедливою".

Власник "Голден Стейта" заявив, що клуб перевищив ліміт усього на 40 млн. Проте, додаткові витрати, зокрема і величезні штрафи, становлять 200 млн. Лейкоб також відкинув твердження, що "Ворріорз" купують титули найбільшою зарплатною відомістю.

"Я вважаю це геть несправедливо, оскільки усіх вісьмох найкращих гравців команди ми обрали на драфті. Також маємо хлопців, яких не задрафтували. Ми знайшли їх та розвинули у фарм-клубі. Усі ж вільні агенти в цьому сезоні приєдналися до нас із мінімальними контрактами", – запевнив бізнесмен.

У фіналі НБА 2021/22 "Голден Стейт" переграв "Бостон Селтікс" і здобув четвертий за 7 років титул чемпіона. Раніше каліфорнійці тріумфували в 1956, 1975, 2015, 2017 і 2018 рр.

До слова, заокеанська НБА відзвітувала про рекордний дохід за фінансовий рік.

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