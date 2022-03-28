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На Оскарі вшанували хвилиною мовчання жертв війни в Україні

Фото: Оскар (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні в Лос-Анджелесі відбулася 94-а церемонія вручення кінопремії Оскар. Між нагородами зірок оголосили хвилину мовчання на знак підтримки України у війні з Росією, і українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Після промови американської актриси українського походження Міли Куніс почалася хвилина мовчання і на екрані з'явилися три слайди на чорному тлі.

"Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення і несправедливість у своїх власних кордонах", - йдеться на першому слайді.

"Попри те, що кіно є для нас важливим способом висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичного обслуговування, чистої води та екстреної допомоги", - на другому.

"Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine", - на третьому слайді.

Зазначимо, що багато зірок доповнили свій образ стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України і значками в кольорах українського прапора.

Зокрема, Україну підтримали Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Дайан Уоррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола та інші.

На червоній доріжці під час інтерв'ю британський актор Бенедикт Камбербетч також висловив підтримку Україні і закликав допомогти українцям.

Також варто зазначити, що в номінації "Кращий фільм" нагороду отримав "CODA: дитина глухих батьків" (Оригінальна назва "CODA") - комедійно-драматичний фільм 2021 року.

Нагадаємо, голлівудський актор і режисер Шон Пенн звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук з вимогою дати слово президенту України Володимиру Зеленському на церемонії нагородження.

Раніше Зеленський подякував Ештону Кутчеру і Мілі Куніс за допомогу українцям.

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ОскарВійна Росії проти України