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Об осени будет напоминать лишь небольшой дождь. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

Фото: какой будет погода в Украине в четверг, 27 октября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 27 октября, на Украине будет тепло, но местами с дождями и ветром. В Киеве также ожидаются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"В четверг в Украине - осень, если кто забыл и жалуется то на дождь, то на облака, то на +12 градусов. Так, эти замечательные +12 и даже +14, и даже на юге +17 градусов будут еще и завтра, 27 октября", - рассказала она.

По словам синоптика, дожди завтра также вероятны.

"Правда, местами, преимущественно небольшие, порой как туман или просто с темно-перламутровой низкой облачностью. А в западных областях дождей вообще завтра не будет, а будет переменная облачность с солнечными прояснениями", - рассказала Диденко.

Она также советует не забывать о более теплых вещах, поскольку завтра ожидается и ощутимый ветер.

"Немного будет разгонять тепло, заставлять укутывать шею, порывистый северо-западный ветер", - добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг температура воздуха будет +12 градусов, по ощущениям будет немного холоднее.

"Одевайтесь теплее. Ожидается влажный, с небольшим дождем день. В дальнейшем погода в Украине по спокойному сценарию - сыро, туманы, все больше желто-рыжей палитры на земле и тротуарах, не холодно", - констатирует Диденко.

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Погода в Украине