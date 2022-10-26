Об осени будет напоминать лишь небольшой дождь. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

"В четверг в Украине - осень, если кто забыл и жалуется то на дождь, то на облака, то на +12 градусов. Так, эти замечательные +12 и даже +14, и даже на юге +17 градусов будут еще и завтра, 27 октября", - рассказала она.

По словам синоптика, дожди завтра также вероятны.

"Правда, местами, преимущественно небольшие, порой как туман или просто с темно-перламутровой низкой облачностью. А в западных областях дождей вообще завтра не будет, а будет переменная облачность с солнечными прояснениями", - рассказала Диденко.

Она также советует не забывать о более теплых вещах, поскольку завтра ожидается и ощутимый ветер.

"Немного будет разгонять тепло, заставлять укутывать шею, порывистый северо-западный ветер", - добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг температура воздуха будет +12 градусов, по ощущениям будет немного холоднее.

"Одевайтесь теплее. Ожидается влажный, с небольшим дождем день. В дальнейшем погода в Украине по спокойному сценарию - сыро, туманы, все больше желто-рыжей палитры на земле и тротуарах, не холодно", - констатирует Диденко.