Помилки в законодавстві відправлять галузь електронних сигарет у руки тіньовиків, - експерти

Фото: електронні сигарети (з відкритих джерел)

Юридична колізія і технічні неузгодженості в чинному українському законодавстві можуть призвести до зупинки легального ринку електронних сигарет і зростання тіньового ринку вже з 1 січня 2021 року.

Про це зазначають фахівці Американської торгової палати та Європейської Бізнес-Асоціації, пише УНІАН.

За їх словами, всьому виною норми ЗУ 466-ІХ, згідно з якими, вже з нового року всі рідини, використовувані в електронних сигаретах, повинні обов'язково мати акцизну марку і обкладатися акцизним збором.

"Необхідні марки зможуть бути доступні для виробників та імпортерів рідин не раніше ніж в останні дні грудня поточного року і застосовані виключно для маркування продукції, виробленої після 1 січня 2021, що, за даними компаній-членів Асоціації, на кілька місяців фактично заблокує функціонування ринку рідин для електронних сигарет... Крім того, роздрібні точки після цього деякий час змушені будуть утримувати порожні полиці в очікуванні маркованої продукції, адже виробникам та імпортерам необхідно кілька місяців на налаштування необхідних процесів для забезпечення маркування продукції", - йдеться у зверненнях Європейської бізнес-асоціації до президента Володимира Зеленського, спікера парламенту Дмитра Разумкова та голови податкового комітету Данила Гетманцева.

Як відзначають в Американській торговельній палаті, така ситуація загрожує державі недоотриманням близько 2 млрд грн податкових надходжень, а десяткам тисяч точок роздрібної торгівлі - істотними втратами, що є неприпустимим в умовах тривалої глобальної фінансово-економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19.

Для вирішення проблеми, що склалася експерти і представники ринку закликають депутатів якомога швидше прийняти зміни до Податкового кодексу і тимчасово дозволити оборот немаркованих рідин для електронних сигарет - до тих пір, поки не з'являться умови для їх безперебійного маркування, щоб уникнути зупинки індустрії. При цьому, акцизний податок із цих рідин буде сплачуватися в порядку, встановленому Податковим кодексом.

У разі, якщо депутати не внесуть відповідні зміни до Податкового кодексу в найкоротші терміни, вже з січня провідні світові виробники продуктів цієї категорії можуть піти з ринку, а український ринок заполонить контрабандна продукція.

Нагадаємо, раніше асоціація "Укртютюн", яка об’єднує чотирьох найбільших виробників тютюнових виробів, підтримала пропозицію Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики запропонувати більш поступовий графік підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).