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Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных владельцам карт других банков

Фото: Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных держателям карт других банков (РБК-Украина))
Автор: Татьяна Степанова

Ощадбанк отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах сети для платежных карт всех банков. Это упростит доступ гражданам к необходимым финансовым услугам в нынешних условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: отныне вы можете сделать это в любом банкомате Ощад без комиссии. И не важно - с карты Ощадбанка или же с любой другой карты. Теперь в наших банкоматах нет чужих карт", - говорится в сообщении.

Просмотреть карту банкоматов, чтобы найти ближайший, можно по ссылке

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен.

О том, как работают банки в условиях отключения света, читайте в материале РБК-Украина.

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