"Ощадбанк" анонсировал важные изменения в работе с карточками

Он отметил, что на этот раз сроки были продлены автоматически до 31 декабря 2024 года.

Наумов попросил обратиться в отделение "Ощадбанка" и забрать новые карточки клиентам, которые уже подавали заявку на их перевыпуск.

Он добавил, что карты с продленным сроком остаются функциональными, то есть ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, а также снимать наличные в банкоматах.

Изменения в "Ощадбанке" с февраля 2022 года по продлению сроков карт

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, банк решил продлить срок действия физических карт для своих клиентов. Это решение было принято для того, чтобы поддержать население в условиях войны, когда возможность своевременно заменить или перевыпустить карты была ограничена из-за опасности и нестабильности.

Продление срока действия карточек позволило избежать лишнего стресса для граждан и обеспечить бесперебойный доступ к банковским услугам, таким как оплата, снятие наличных денег и получение социальных выплат. Такая гибкость помогла клиентам не беспокоиться о необходимости физической замены карт в критическое время.