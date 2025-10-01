Ощад и Эксим разошлись относительно дальнейшей судьбы взысканного ими ТРЦ "Гулливер"

У государственных банков нет единой стратегии относительно будущего одного из крупнейших бизнес-комплексов столицы - ТРЦ "Гулливер".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью "БизнесЦензор".
В ответ на запросы издания в "Ощадбанке" заявляют, что первоочередная задача - стабилизировать управление объектом и перезаключить договоры с арендаторами. Продажа пока не рассматривается.
По словам заместителя председателя правления "Ощадбанка" Арсена Милютина, именно государственные банки будут самостоятельно управлять объектом, хотя пока и сталкиваются с трудностями в процессе передачи коммуникаций и получения доступа к отдельным помещениям здания.
По его словам, в настоящее время вопрос продажи комплекса не рассматривается, и никаких связанных с этим официальных предложений в банки не поступало.
"Сначала необходимо стабилизировать управление объектом, после чего будет проведен анализ рынка и сформирована долгосрочная стратегия работы с активом... Ориентировочная стоимость и потенциальные параметры продаж будут определены при разработке стратегии. В то же время банки будут стремиться максимизировать выгоды от владения указанным активом", - отмечает Милютин.
Впрочем, как пишет издание, в "Укрэксимбанке" сообщили, что считают необходимым продать актив.
"После перезаключения всех договоров с арендаторами и предоставлятелями услуг для ТОК Gulliver, Укрэксимбанк усматривает необходимость обеспечения продажи актива, поскольку он непрофилен для Банка", - отметили в пресс-службе финучреждения.
Кроме того, банки разошлись и в причинах взыскания комплекса. В статье журналист "БизнесЦензора" среди причин решения госбанков взыскать "Гулливер" приводит слова заместителя председателя правления Милютина.
"По сути, насколько банкам это известно, он и так это делал (перенаправлял средства в восстановление разрушенного склада в Броварах - другого залогового имущества Ощада, - ред.), не спрашивая мнение кредиторов", - заявил Милютин.
Не вдаваясь в подробности, он называет это предложение неприемлемым "хотя бы с той точки зрения, что права на 20% свободного денежного потока от Gulliver имел "Укрэксимбанк", не имеющий никакого отношения к разрушенному складу".
"Таким образом, это предложение лишь "подлило масла в огонь": о какой добросовестной позиции клиента можно говорить, если он просто игнорировал второго члена консорциума?", - подчеркнул Арсен Милютин.
По его словам, именно поэтому государственные банки решили прекратить переговоры о реструктуризации долга.
"БизнесЦензор" уточнил в "Укрэксимбанке", действительно ли решение об обращении взыскания комплекса в собственность банков приняли потому, что интересы Эксима не были учтены должником.
"В банке (Укрэксимбанке - ред.) нам сказали, что "не владеют указанной информацией" и посоветовали "обращаться за получением комментариев к непосредственному источнику информации", - отметили авторы материала.
Напомним, консорциум государственных банков - "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - в июле обратил взыскание на многофункциональный комплекс "Гулливер" как предмет ипотеки.
Актив стоимостью около 130 млн долларов было зачислено на баланс банков, однако более 370 млн долларов долга еще остаются предметом будущих судебных процессов в Украине и за рубежом.
В недавнем интервью для Liga.net глава "Ощадбанка" заявил, что продажа "Гулливера" в краткосрочной перспективе не рассматривается.