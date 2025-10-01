Ощад и Эксим разошлись относительно дальнейшей судьбы взысканного ими ТРЦ "Гулливер"

В ответ на запросы издания в "Ощадбанке" заявляют, что первоочередная задача - стабилизировать управление объектом и перезаключить договоры с арендаторами. Продажа пока не рассматривается.

По словам заместителя председателя правления "Ощадбанка" Арсена Милютина, именно государственные банки будут самостоятельно управлять объектом, хотя пока и сталкиваются с трудностями в процессе передачи коммуникаций и получения доступа к отдельным помещениям здания.

По его словам, в настоящее время вопрос продажи комплекса не рассматривается, и никаких связанных с этим официальных предложений в банки не поступало.

"Сначала необходимо стабилизировать управление объектом, после чего будет проведен анализ рынка и сформирована долгосрочная стратегия работы с активом... Ориентировочная стоимость и потенциальные параметры продаж будут определены при разработке стратегии. В то же время банки будут стремиться максимизировать выгоды от владения указанным активом", - отмечает Милютин.

Впрочем, как пишет издание, в "Укрэксимбанке" сообщили, что считают необходимым продать актив.

"После перезаключения всех договоров с арендаторами и предоставлятелями услуг для ТОК Gulliver, Укрэксимбанк усматривает необходимость обеспечения продажи актива, поскольку он непрофилен для Банка", - отметили в пресс-службе финучреждения.

Кроме того, банки разошлись и в причинах взыскания комплекса. В статье журналист "БизнесЦензора" среди причин решения госбанков взыскать "Гулливер" приводит слова заместителя председателя правления Милютина.

"По сути, насколько банкам это известно, он и так это делал (перенаправлял средства в восстановление разрушенного склада в Броварах - другого залогового имущества Ощада, - ред.), не спрашивая мнение кредиторов", - заявил Милютин.

Не вдаваясь в подробности, он называет это предложение неприемлемым "хотя бы с той точки зрения, что права на 20% свободного денежного потока от Gulliver имел "Укрэксимбанк", не имеющий никакого отношения к разрушенному складу".

"Таким образом, это предложение лишь "подлило масла в огонь": о какой добросовестной позиции клиента можно говорить, если он просто игнорировал второго члена консорциума?", - подчеркнул Арсен Милютин.

По его словам, именно поэтому государственные банки решили прекратить переговоры о реструктуризации долга.

"БизнесЦензор" уточнил в "Укрэксимбанке", действительно ли решение об обращении взыскания комплекса в собственность банков приняли потому, что интересы Эксима не были учтены должником.

"В банке (Укрэксимбанке - ред.) нам сказали, что "не владеют указанной информацией" и посоветовали "обращаться за получением комментариев к непосредственному источнику информации", - отметили авторы материала.