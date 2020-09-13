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Без опадів та до +30 тепла: погода в Україні на сьогодні

Україна , Неділя 13 вересня 2020 09:58
Без опадів та до +30 тепла: погода в Україні на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні в неділю, 13 вересня, буде сонячною у всіх регіонах. Температура повітря прогріється до +30 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західних областях температура становитиме від +24 до +28 тепла. Уночі буде прохолодніше - від +11 до +14 градусів.

У південно-східних областях температура становитиме від +25 до +30 тепла вдень та +6 +16 вночі.

У центральних і північних областях також буде тепло. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +27 тепла, а вночі від +6 до 13 градусів.

Без опадів та до +30 тепла: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні на 13 вересня (meteo.gov.ua)

У Києві та області буде від +24 до +27 тепла, вдень від +8 до +11 градусів вночі.

Без опадів та до +30 тепла: погода в Україні на сьогодні

Погода в Києві та області на 13 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в Україні у більшості регіонів, яка очікується 12-13 вересня.

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